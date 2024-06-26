Дмитрий Нагиев вернется после творческого перерыва на телеэкраны в образе дворянина

Дмитрий Нагиев вернется на телеэкраны после творческого перерыва в детективе «Злые люди» в роли дворянина, пишет StarHit.

Съемки исторического детектива начались в начале лета в Нижнем Новгороде. Сериал снимается по мотивам рассказов «Хроники сыска» писателя Николая Свечина. Действие будет происходить в 1895 году. Сюжет посвящен отделению полиции, где экс-солдату, ставшему сыщиком, Алексею Лыкову, нужно будет раскрыть серию загадочных преступлений.

Роль Лыкова сыграет Петр Рыков. Дмитрий Нагиев же предстанет в образе дворянина Евдокима Нефедьева, Ангелина Стречина сыграет его племянницу Варвару. Также в сериале снимаются Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Ян Цапник, Роман Мадянов, Роман Маякин, Артем Ткаченко и Олег Гаас.

«Нам удалось создать мощный ансамбль. И самое главное, что абсолютно все здесь на своем месте. Этот кастинг даже напоминает хорошее советское кино», – рассказал режиссер Ким Дружинин.

Ранее в июне сообщалось, что Нагиева заметили на съемках в Костроме. Стоит отметить, что Нагиев приостановил телевизионную карьеру и редко делится своими творческими планами. Одной из его последних известных ролей была роль маньяка Чикатило в одноименном сериале Сарика Андреасяна.