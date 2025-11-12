«Это какой-то бред!»: Анна Asti отреагировала на слухи о завершении карьеры в шоу-бизнесе

Появились слухи, что Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) может в ближайшее время завершить карьеру артистки. Исполнительница хита «Царица» заявила, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее в разговоре с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов подтвердил слухи об уходе Анны из шоу-бизнеса, однако он усомнился, что она потеряет популярность.

Артистка вышла из себя, услышав эти слова. Asti опровергла заявление продюсера.

«Это какой-то бред! Он никогда не был моим продюсером, и я прошу не обращать внимания на его слова. Я не собираюсь никуда уходить», — приводит ее слова Абзац.

Напомним, одна из коллег звезды заявила, что в последнее время интересы Анны сводятся либо к деревне, либо к лошадям. По ее словам, певица «превратилась в колхозницу» и ведет максимально закрытый образ жизни.