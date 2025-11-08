«Превратилась в колхозницу»: коллега Анны Асти заподозрила, что певица не хочет продолжать карьеру

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) может завершить карьеру. Об этом Telegram-каналу Свита Короля рассказала одна из коллег исполнительницы.

Певица, чье имя не приводится в публикации, заявила, что с Анной практически не о чем стало разговаривать. Все темы сводятся ей либо к деревне, либо к лошадям. Коллеги перестали видеть в артистке творческий потенциал.

Источник также предположил, что если Асти продолжит играть в деревню, то о ней вскоре все забудут. Тогда, чтобы вернуться на сцену, ей придется просить помощи Филиппа Киркорова.

«Постоянно рассказывает о том, как хорошо ей в деревне с животными. Превратилась в колхозницу. Мне кажется, она доиграется, что о ней все просто забудут, будет потом у Филиппа на плече плакать с просьбой вернуться на сцену», — заявила коллега певицы.

Ранее Анна Асти ответила Вике Цыгановой. Она обвинила исполнительницу хита «Царица» в сатанизме* («Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено).

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено