«Это все-таки правда»: в шоу-бизнесе подтвердили скорое завершение карьеры Анны Asti

Продюсер Сергей Дворцов, близко общающийся и сотрудничающий со звездами российского шоу-бизнеса, прокомментировал новости о том, что певица Анна Asti может в скором времени завершить карьеру. Он подтвердил эту информацию, но отметил, что это никак не связано с падением востребованности. Подробности выяснил сайт «Страсти».

Слухи о том, что Анна перестанет выступать, появились из-за источников, близких к окружению артистки. В Сети писали, что Asti все больше времени проводит в деревне и отдается от светской жизни. Коллеги певицы предполагали, что такими темпами о ней скоро позабудут.

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что Анна действительно может уйти со сцены. Однако он усомнился, что она потеряет популярность. По его словам, артистка востребована и получает большие гонорары за свои выступления.

«Я думаю, что да, это все-таки правда. Зная Аню, она любит людей, все-таки творческий человек. Спрос на нее не упал, это называется поближе к народу. Знаю, что у нее ценник стандартный, он и не падал, но и, соответственно, она его и не повышала. То есть там в размере 4 млн рублей она получает», — поделился Дворцов.

