«Это какая-то утка»: Мария Аронова вышла на связь после новостей о своей госпитализации

Мария Аронова назвала недостоверной информацию о том, что она попала в больницу из-за обострения остеохондроза. Артистка назвала данную новость «уткой».

52-летняя звезда заявила, что находится дома.

«Я дома. Ни в какую больницу я не попала. Это какая-то утка», — рассказала она в разговоре с NEWS.ru.

Артистка возмутилась, что журналисты ее побеспокоили и спросила их, почему они изначально не позвонили в больницу, куда ее якобы увезли.

О возможных проблемах со здоровьем звезды фильма «Лед» стало известно сегодня. По информации, появившейся в СМИ, Аронову якобы увезли в Боткинскую больницу из-за обострения остеохондроза позвоночника. Усиливающие боли в спине появились у артистки еще пять лет назад. Кроме того, тогда же в Сети были опубликованы сообщения, что у Марии нашли онкологическое заболевание.

Ранее Мария Аронова заявила, что долгое время боялась артиста Владимира Этуша из-за его жесткого характера.