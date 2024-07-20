Хирурги не собираются их удалять: у актрисы Марии Ароновой нашли множественные доброкачественные образования

Медицинская помощь потребовалась актрисе Марии Ароновой. Она обратилась к медикам из-за обострения остеохондроза позвоночника. Однако, помимо этого, они обнаружили у знаменитой пациентки множественные доброкачественные образования мозговых оболочек, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, врачи обследовали Аронову на премет уже имеющегося заболевания. Но в процессе они наткнулись на менингомы — доброкачественные образования мозговых оболочек. Несмотря на их большое количество, специалисты не собираются проводить операцию, так как здоровью актрисы ничего не угрожает.

Усиливающие боли в спине появились у артистки еще пять лет назад. Кроме того, тогда же в Сети появились сообщения, что у Марии нашли онкологическое заболевание, но она эту информацию никак не прокомментировала.

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