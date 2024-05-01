«Он был страшным человеком»: Мария Аронова вспомнила первые годы работы с Владимиром Этушем

Мария Аронова заявила, что долгое время боялась Владимира Этуша из-за его жесткого характера. Актриса рассказала об этом в интервью для YouTube-канала Юлии Меньшовой.

Артисты познакомились в Щукинском театральном училище. На тот момент Аронова была студенткой, а Владимир Этуш занимал пост ректора.

«У меня было очень долгое притирание к Владимиру Абрамовичу. Я его бесконечно боялась. Но потом я поняла природу этого человека. Он очень похож на моего отца», – призналась Мария Аронова.

По ее словам, Владимир Этуш подпускает к себе далеко не каждого человека. С близкими людьми он снимает маску и по-настоящему раскрывается, а всех остальных отталкивает своей жесткостью.

«Он был жестким человеком, страшным человеком. Он мог ударить тебя на сцене палкой, он мог ударить тебя рукой. Абрамыча нельзя было перебить. Если Абрамович забыл текст, стой и жди», – пояснила артистка.

Мария Аронова полностью изменила свое отношение к Этушу после одного случая на спектакле «Дядюшкин сон». В тот день Владимир Абрамович забыл текст, будучи на сцене. В свою очередь, Аронова понимала, что не может ни перебить артиста, ни подсказать ему. Она просто пошла дальше по сценарию, на что Этуш отреагировал эмоционально.

«Он как мне дал в плечо кулаком, костяшкой вот этой вот, забыв о том, что по сюжету он князь», – вспомнила актриса.

Ранее мы писали, что бизнес Натальи Водяновой принес ей убытки в размере 6 миллионов рублей.