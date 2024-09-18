«Это интересно»: Николай Басков принял участие в театральной постановке

Певец Николай Басков принял участие в спектакле Михаила Барщевского «Неформат». Об этом сообщает Пятый канал.

Николай Басков принял участие в театральной постановке Михаила Барщевского. Певец стал «секретным гостем», который появился на сцене в разгар спектакля. Зрители смогли задать ему вопросы о жизни и отношениях. По словам Баскова, он не знал, что существуют такие форматы постановок.

«Это интересно. Потому что, во-первых, это возможность прекрасно провести вечер. Во-вторых, поговорить на какие-то интересные темы. Это в формате совершенно свободных историй», — высказался Николай.

Певец отметил, что дружит с Михаилом больше 25 лет. Он назвал Барщевского образованным, разносторонним и увлекательным человеком.

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