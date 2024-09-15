«Своей красотой раздражаешь»: Николай Басков жестко пошутил над внешностью Валерии

Николай Басков жестко пошутил над внешностью Валерии в эфире.

Артистка стала гостей нового выпуска музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!», где исполнитель хита «Натуральный блондин» является ведущим. Валерия не только выступила со своим хитом, но и заняла место жюри.

Для выхода на сцену певица выбрала элегантный брючный костюм фиолетового цвета, который также состоял из полупрозрачного топа. Наряд подошел Валерии, так как он идеально подчеркнул ее стройную фигуру, ради которой она ежедневно посещает тренировки в спортивном зале.

Николай обратил внимание на шикарный внешний вид коллеги и пошутил на эту тему, отметив, что ее приятная внешность уже всем надоела.

«Своей красотой и молодостью раздражаешь! Ой, прости, оговорка по Фрейду, вдохновляешь», — пошутил Басков над певицей в шоу «Ну-ка, все вместе!».

Валерия не ожидала такого внимания в свой адрес со стороны Николая, поэтому его шутку вовсе не оценила. Однако артистка предпочла не отвечать, чтобы не создавать конфликт в эфире. Позже Николай снова сделал акцент на внешности певицы, однако уже без шуток он решил сделать ей комплимент.

Ранее мы писали о том, что продюсер объяснил, зачем Николай Басков шутит над женщинами.