«Это гуманитарная помощь»: соседка Аллы Пугачевой предложила раздать ее вещи

Жительница подмосковной деревни Грязь Валентина Ивановна предложила раздать в качестве гуманитарной помощи вещи уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Об этом пишет NEWS.ru.

Как призналась женщина, Примадонна уехала из страны, а местным ее имущество в разы нужнее.

«Это гуманитарная помощь, [Пугачева] уехала и уехала, а это у нас, у коренных, осталось», — поделилась Иванова.

В ходе общения с шоуменом Стасом Барецким женщина рассказала, что рада тому, что артист приобрел замок Пугачевой. Она также выразила готовность прийти в гости. Барецкий, в свою очередь, возмутился. По его словам, он не может привести в замок посторонних, пока в нем лежат личные вещи звезды.

«Мы не настолько отморозки, надо по-цивилизованному решать вопрос», — ответил Барецкий на предложение раздать оставшиеся в особняке вещи Пугачевой.

Ранее стало известно, что а годы работы в СССР и России Алла Пугачева заработала 14 млрд рублей.

Также сообщалось, что в Госдуме призвали 74-летнюю Пугачеву признать ошибки и извиниться.