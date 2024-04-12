Kp.ru: за годы работы в СССР и России Алла Пугачева заработала 14 млрд рублей

За годы работы в СССР и России Алла Пугачева заработала 14 млрд рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Алла Пугачева является самой успешной певицей в России. На протяжении долгого времени она имела влияние в шоу-бизнесе и зарабатывала больше коллег. В 1991 году, после присвоения звания народной артистки СССР, Пугачева зарабатывала больше 100 рублей за концерт.

В нулевые певица стала получать еще больше. Один час корпоратива приносил ей прибыль в размере 600 тыс. рублей. В 2008 году ее расценки поднялись до 3,5 млн рублей. Отмечается, что с 2005 по 2015 года Алла Борисовна заработала 2 млрд 697 млн рублей.

В 2019 году знаменитость выступила на юбилейных концертах и заработала почти 50 млн рублей. Также в России выходил фильм про певицу, который собрал 30 млн. Более того, Пугачева выступала на корпоративах. Только за один год она получила 118 млн.

Несмотря на то, что Пугачева завершила гастрольную деятельность, она продолжала получать прибыль на частных концертах. В марте 2024 года артистка выпустила альбом, на котором она заработала 20 млн рублей. И, как сообщает источник, сумма продолжает расти. Помимо этого, Пугачева получает прибыль, сдавая недвижимость в РФ.

Как итог, за годы карьеры она заработала 14 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за замком Пугачевой в Грязи присматривают охранники за 150 тысяч рублей.