Это должно было произойти: Тарасова высказалась о неожиданном примирении фигуристов Ягудина и Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала долгожданное примирение олимпийских чемпионов по фигурному катанию Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

Накануне в социальных сетях появилась фотография, на которой были запечатлены спортсмены, сидя на трибунах. Судя по эмоциям, Алексею и Евгению удалось помириться спустя несколько лет после их ссоры. На снимке фигуристы смеялись и улыбались.

Данная новость не прошла мимо заслуженного тренера СССР Татьяны Анатольевны. По ее словам, рано или поздно примирение должно было произойти, ведь каждый из них занимается своей работой на самом высоком уровне и каждый успешен по-своему. Кроме того, Тарасова подчеркнула, что очень рада этому событию.

«Женя тренирует, у него это отлично получается. Если бы Алексей тренировал, то у него бы тоже были бы успехи. Я всегда говорю, что он может все. Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются», — заявила Татьяна Анатольевна в беседе с изданием Sport24.

Напомним, что отношения между фигуристами ухудшились после того, как Алексей Ягудин завоевал золото в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2002-го года, обойдя Евгения Плющенко.

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