«Это давно принято в нашей семье»: Валерия рассказала о подарках от Пригожина

55-летняя певица Валерия заявила, что дарит подарки Иосифу Пригожину без повода. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялись съемки концерта «ОК с караоке». После мероприятия певица пообщалась с журналистами и рассказала о браке с Пригожиным.

По словам Валерии, им с Иосифом не нужны поводы, чтобы порадовать друг друга. Звезды дарят подарки спонтанно и никогда «не привязываются» к календарным датам.

«Это давно принято в нашей семье. У нас все в рабочем порядке происходит», — высказалась исполнительница хита «Часики».

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