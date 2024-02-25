«Сумасшедше красивый цвет»: певица Валерия в необычном образе на шоу «Маска» подверглась критике

Певица Валерия, которая вошла в состав жюри пятого сезона популярного музыкального шоу «Маска» на НТВ, примерила необычный образ для нового выпуска проекта и столкнулась с критикой. Об этом пишет Вокруг ТВ.

25 февраля на НТВ выходит новый выпуск шоу «Маска». Валерия опубликовала в своей соцсети кадры со съемок.

На кадрах певица предстала в красном кружевном комбинезоне с орнаментом из цветов и в розовой объемной накидке. Кроме того, цвет волос артистки сменился с пепельного блонда на розовый. По словам звезды, это парик.

«Обожаю „Маску“ за то, что она позволяет нам не быть слишком серьезными, порою даже впадать в детство, примерять на себя различные образы», — подписала серию фото Валерия.

Также певица прокомментировала свой новый образ для съемок в шоу. Она призналась, что никогда не носила розовый парик.

«Сумасшедше красивый цвет, натуральные волосы, парик, совершенно не ощутимый на голове. Даже не знаю, куда нас еще занесет в этом сезоне», — отметила артистка.

Однако из-за своего смелого наряда Валерия подверглась критике со стороны пользователей Сети. Некоторые из них призвали певицу и ее коллег вести себя скоромнее.

Артистка ответила, что высокие рейтинги шоу говорят о том, что зрители его смотрят и любят.

«Что бы ни писали некоторые под предыдущим постом, рейтинги высоченные, а значит, шоу любят и смотрят», — заключила Валерия.

Ранее сообщалось о том, что Валерия поделилась секретом стройной фигуры.