«Это нормально в наше время»: Ксения Бородина собирается заключить брачный договор с женихом

Ксения Бородина собирается заключить брачный договор с женихом Николаем Сердюковым. В эфире «Шоу Воли» на ТНТ телеведущая назвала это «нормальным в наше время» и призналась, что у нее ни разу ничего «не забирали» в случае развода.

Объявившие о помолвке экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» и ее избранник стали гостями нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ. У пары спросили, будут ли заключать брачный договор и как к этому относятся. Первым идею оценил Николай Сердюков, который заявил, что «с удовольствием» бы пошел на такой шаг.

«Все, что Ксения приобрела, — у нее в собственности, я никогда это не заберу, и мне это не надо. Если Ксюше будет спокойнее и комфортнее, с удовольствием все подпишем», — высказался блогер.

Сама же Ксения Бородина не только одобрила заключение брачного контракта, но призналась, что уже его составила. Телеведущая отметила, что раньше не прибегала к такому шагу и всегда «хорошо расходилась» с бывшими.

«Я спокойно отношусь к таким бумагам. У меня уже составлен, есть. Это нормально в наше время, почему бы и нет? Но у меня не было ни одной истории с разводами, где у меня что-либо забирали. У меня и брачных контрактов до этого не было. Несмотря на какие-то конфликты, по финансовой части всегда хорошо расходились. И я ни у кого ничего никогда не забирала, и мое имущество тоже не трогали», — поделилась Ксения Бородина.

Напомним, экс-ведущая «Дома-2» дважды была в браке. Первым мужем Ксении Бородиной стал бизнесмен Юрия Будагова, от которого у нее есть 15-летняя дочь Маруся. Во второй раз знаменитость вышла замуж за предпринимателя Курбана Омарова, у экс-супругов есть 9-летняя дочь Теона. Летом 2014 года телеведущая рассекретила роман с Николаем Сердюковым, а уже в декабре пара объявила о помолвке.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина ответила на критику ее планов на свадьбу с Николаем Сердюковым фразой: «Не за ваш счет гуляем».