«Это часть моей профессии»: Билан объяснил участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Российский певец Дима Билан раскрыл причину участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Его слова приводит Woman.ru.

По словам музыканта, скандальное мероприятие изначально ничем не отличалось от обычного светского вечера. Артист уточнил, что знал о дресс-коде, однако добавил, что каждый участник интерпретировал его по-своему.

«В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки. Посещение мероприятия — это часть моей профессии, моя работа. Приглашение на эту выставку было из разряда обычных светских вечеров», — поделился Билан.

Кроме того, певец подчеркнул, что не может брать на себя ответственность за наряды других гостей вечеринки.

Ранее Дима Билан выступил с опровержением слухов о сделанной пластике.

Также Билан рассказал, как жил после «голой» вечеринки.