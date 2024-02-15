«Я такое количество операций прошел»: Дима Билан пустился в откровения и заговорил о пластике

42-летний певец Дима Билан после сольного концерта 14 февраля пообщался с журналистами и высказался на тему пластических операций. Он заверил, что не делал никаких подтяжек и не планирует.

Билан в своем возрасте почти не меняется внешне: его лицо выглядит подтянутым. В Сети обсуждают, что артист прибегал к хирургическим вмешательствам.

Певец рассказал, что оставаться в тонусе помогают плавание и бег. Кроме того, из-за ноги артист пережил достаточно операций – делать пластику у него нет никакого желания.

«Я такое количество операций с этой ногой прошел, что мне вот эти вмешательства… Совсем даже не хочется», - сказал Билан сайту Woman.ru.

Он даже не задумывался над тем, «чтобы что-то себе накачать». Билан предпочитает гимнастику и ЛФК. Он считает, что должна быть физическая пластика.

«Потому что пластика — это все: внутренние органы, зарядка, кровоснабжение, незабитые мышцы», — уверен исполнитель.

Ранее Билан запустил признание о том, как жил после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Он заговорил о большом количестве испытаний после участия в скандальном мероприятии. Подробнее читайте здесь.