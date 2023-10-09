«Это было в конце лета»: Харламов тайно женился в третий раз

Актриса Катерина Ковальчук намекнула на тайную свадьбу с Гариком Харламовым. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Ковальчук показала кадры, на которых она запечатлена в платье невесты. На ролике артистка прошлась под романтичную музыку в излюбленном месте всех молодоженов. Катерина позировала рядом с аркой из растений, рядом с которой супруги делают памятные снимки. Знаменитость не скрывала счастья от происходящего.

Артистка не стала раскрывать деталей произошедшего и не подтвердила сообщения о тайной свадьбе с Харламовым. Вместо этого она лаконично написала: «Это было в конце лета. Рассказать всего пока не могу».

Напомним, если новость о свадьбе с Ковальчук подтвердится, то этот брак станет третьим для юмориста. Первой женой Гарика была Юлия Лещенко, второй — Кристина Асмус.

Ранее мы писали о том, что Катерина Ковальчук опубликовала прощальное фото с Гариком Харламовым. Подробности смотрите в этой статье.

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