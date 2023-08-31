Катерина Ковальчук опубликовала прощальное фото с Гариком Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук объявила о разлуке с Гариком Харламовым, об этом она рассказала в своих соцсетях.

Звезды сериала «Гусар» Катерина Ковальчук и Гарик Харламов вместе уже несколько лет, однако они практически не делятся подробностями личной жизни и редко выкладывают совместные фото. В соцсетях даже ходили слухи, будто пара рассталась.

Однако новый пост Ковальчук в соцсетях доказал обратное — знаменитости встречаются и по-прежнему относятся друг к другу с теплотой и лаской. Так, на кадрах видно, как юморист обнял возлюбленную, которая пришла проводить его на вокзал.

«Провожания мы не любим», — подписала кадры актриса.

Напомним, Гарик Харламов с 2013 по 2020 год был женат на актрисе Кристине Асмус, в браке у них родилась дочь Анастасия. Пара рассталась со скандалом. Асмус заявляла, что артист лишил денег их общую дочь и не оставил жилья. Харламов же говорил, что бывшая жена живет в его доме и находится на полном обеспечении. В мае 2023 года стало известно, что актриса съехала от Харламова и начала ремонт в новой квартире.

Ранее мы писали о том, что 81-летний певец Лев Лещенко назвал свою пенсию в 30 тысяч рублей мизерной. Народный артист РСФСР заявил, что ему бы хотелось получать 50-60 тысяч рублей в месяц. Этой суммы певцу «было бы достаточно».