«Это было непрофессионально»: Natan накинулся на Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек

Natan накинулся на Ольгу Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек.

Сейчас рэпер вместе с Ириной Дубцовой участвует в реалити «Сокровища императора», ведущими которого по-прежнему остаются Ольга Бузова и Михаил Галустян. Однако Natan все еще продолжает выслушивать упреки в свою сторону после скандала, когда он заигрывал с Валерией Чекалиной на шоу «Звезды в джунглях».

По словам артиста, его задевает напоминания об этой истории. На этот раз его в былых похождениях упрекнула Бузова во время съемок реалити в Китае.

Такое поведение совсем не понравилось певцу. Тогда рэперу показалось, что телеведущая просто пытается на него морально надавить.

«Если честно, вот это было немножко непрофессионально со стороны Оли, когда я получал упреки в свою сторону только по одной причине. Это может говорить о том, что есть либо предвзятость, либо любимчики и нелюбимчики. Это очень плохо, потому что в коллективе потом пошла молва о том, что меня как-то эмоционально топят и стараются на меня надавить», — пожаловался Natan в беседе с изданием The Voice.

Певец подчеркнул, что два разных проекта никак не могут соприкасаться друг с другом, а у ведущих должно быть справедливое отношение ко всем участникам.

Ранее мы писали о том, что Ирина Дубцова высказалась об отношениях с рэпером Natan.

Также сообщалось, что Ольгу Бузову заподозрили в наборе веса ради беременности.