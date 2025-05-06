«Врачи рекомендовали»: Ольгу Бузову заподозрили в наборе веса ради беременности

Поющая телеведущая Ольга Бузова заметно изменила свою фигуру в последние годы, и это привлекло внимание как поклонников, так и специалистов. Округлившееся лицо и бедра, слегка «размягчённый» пресс, стиль одежды, часто скрывающий фигуру, могут быть следствием нескольких факторов. О том, что происходит с исполнительницей хита «Мало половин», сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Неправильное питание

Напомним, в 2023 году Бузова призналась, что набирает вес из-за неправильного питания: «Я не ем нормально в течение дня, а лишь «кусочничаю», что и привело к появлению избыточного веса».

Как отметила доктор Пришвина, при таком стиле питания уровень сахара в крови скачет, метаболизм замедляется, а жир начинает накапливаться «про запас».