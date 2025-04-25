«С мужскими испытаниями справляется шикарно»: Дубцова высказалась об отношениях с рэпером Natan

Певица Ирина Дубцова приняла участие в шоу «Сокровища императора». Пару артистке составил скандальный рэпер Natan. Исполнительница похвалила партнера, но опровергла слухи о романе.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

Дубцова заявила, что «Natan молодец, с мужскими испытаниями справляется шикарно». При этом романтического интереса у певицы к рэперу нет.

«Кустов не будет, мы просто коллеги и друзья», - поделилась Дубцова после съемок реалити на ТНТ.

Некоторые отмечали, что певица много капризничала – такое поведение многим показалось недостойным. Дубцова призналась, что в первых сериях болела – подхватила «что-то» в самолете по дороге. В жизни она «не нытик» и очень собранная, поделилась исполнительница.

Ранее сам Natan рассказывал, что они с Дубцовой часто ругались на шоу. Артисты могли не разговаривать 5 минут, однако потом мирились.