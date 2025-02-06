«Это было началом моего конца»: избранник Вали Карнавал довел ее до булимии
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Блогер Валя Карнавал рассказала, как бывший возлюбленный критиковал ее за вес. Об этом стало известно в эфире шоу «Поколение».
Сейчас Валя Карнавал не скрывает стройную фигуру, хотя раньше она весила на 22 кг больше. Будучи в сложных отношениях, Валя набрала вес. Однажды экс-возлюбленный раскритиковал ее за съеденные конфеты и лишний вес. Это привело к тому, что блогерша столкнулась с булимией.
«Это было началом моего конца. После этих слов в моей жизни появилась булимия, прыщи, выпадение волос. Я ела и вызывала рвоту, и это все превратилось в жуткую субстанцию внутри. Да и снаружи мне казалось, что я ужасная», — высказалась знаменитость.
По словам Вали, она тяжело переживала критику возлюбленного. Также в этот момент ей стали писать про лишний вес поклонники, что усугубило состояние Карнавал.
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