«Со мной воевать не стоит»: Рита Дакота заявила о компромате на бывшего мужа Соколовского

Певица Рита Дакота вновь поругалась с бывшим мужем Владом Соколовским. В Сети она обратилась к артисту и пригрозила – если он продолжит с ней воевать, она обнародует компромат на него.

Недавно в личном блоге Рита сделала публикацию, в которой вспомнила о причине расставания с Соколовским. Она разместила фото с бывшим и подписала, что тогда еще не знала, что он ей изменял. Пост, как оказалось, сильно задел Влада, и он публично ответил Дакоте, обвинив ее в хайпе на его имени.

На этом все могло закончиться, но нет. Рита вновь вышла на связь в Сети и обратилась к экс-супругу. Она заявила, что все эти годы и так бережет его репутацию. Но если он продолжит неаккуратно о ней высказываться, то она расскажет всем информацию, о которой раньше никто не знал.

«Надеюсь, это первое и последнее такое сторис с его стороны, я честно его предупредила, что со мной в этом вопросе воевать не стоит, мне есть что обнародовать, и этот человек со мной никогда не будет больше вести себя как он вел в нашем браке», - заявила Рита.

Напомним, что со временем после развода бывшие супруги смогли наладить отношения ради общей дочери. Но перемирие оказалось недолгим.

Ранее Рита Дакота сообщила о тяжелом восстановлении после пластики.