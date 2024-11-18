«Это было бы по любви»: женатый рэпер Natan мечтает о ребенке от блогерши Лерчек

Женатый рэпер Natan заявил, что хотел бы ребенка от 32-летней блогерши Лерчек. Музыкант признался Валерии Чекалиной в чувствах в эфире шоу «Звезды в джунглях».

Женатый рэпер завел роман сразу с двумя участницами шоу. Если о связи с Бьянкой он жалеет, то Валерия произвела на него большое впечатление. В новом выпуске Natan заявил: если бы у него не было семьи, то он полюбил бы блогершу «вчистую».

«Дело в том, если бы я не был женат, ну, в параллельной вселенной, я бы полюбил тебя вчистую. Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви», — высказался артист.

Валерию тронуло его признание. Услышав слова о любви, она не смогла сдержать слез.

«Слова о такой любви, нежности приятной — это звучит…» — высказалась Чекалина.

По словам блогерши, она не обижается на рэпера за связь с Бьянкой.

Ранее рэпер Natan объяснился за поцелуи с Бьянкой на телешоу фразой «мы мутили схемы». Подробности читайте в этой новости.

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