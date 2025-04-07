«Пугачева — подарок нашему народу»: Татьяна Тарасова восхитилась уехавшей из России певицей

Татьяна Тарасова высказалась о новых песнях эмигрировавшей Аллы Пугачевой. В беседе с Sport24 заслуженный тренер СССР по фигурному катанию восхитилась творчеством певицы и назвала ее «подарком» России.

Недавно уехавшая из РФ Алла Пугачева снова громко напомнила о себе, выпустив две новые песни о героях Великой Отечественной войны, что вызвало волну негодования в обществе. Однако такую позицию не разделяет Татьяна Тарасова, которая по-прежнему восторгается творчеством эмигрировавшей певицы.

«Послушала новые песни Пугачевой. „Поцелуй войны“ и „Мама“ — очень понравились. Как всегда — только она и больше никто. И песни прекрасные, только для нее, только она может их петь. <…> Она поет чудесно!» — заявила тренер.

Мастер спорта заступилась за артистку, на которую обрушилась волна критики после эмиграции. По мнению Татьяны Тарасовой, Алла Пугачева является уникальной певицей и настоящим «подарком» России. Тренер также заявила о народной любви к знаменитости.

«Не понимаю, почему к ней такой негатив. Она звезда нашей жизни! У нас таких певиц и людей не было. <…> Для меня безобразно, что Пугачеву пытаются сделать иноагентом. Любовь к ней у людей осталась. Я же любила, люблю и буду любить Аллу. Я все ее песни люблю! Пугачева — подарок нашему народу», — высказалась Татьяна Тарасова.

Новость о премьере новых песен эмигрировавшей Аллы Пугачевой была встречена с критикой и обвинениями артистки в кощунстве. Так, Вика Цыганова дала понять, что у нее нет желания слушать композиции «предателя». Певица заявила: «Пусть сидит в своем Израиле или на Кипре и поет что хочет. Главное, чтобы в Россию не совалась со своими песенками».

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из России в Израиль, но продолжает называть себя «патриоткой».

Ранее сообщалось о том, что продюсер Леонид Дзюник обвинил выпустившую песни о ВОВ Аллу Пугачеву в кощунстве.