Алла Пугачева может выпустить новую песню и обратиться к поклонникам 15 апреля

Певица Алла Пугачева может выпустить новую песню 15 апреля – в свой день рождения. Как рассказал сотрудничающий с ней композитор Андрей Мисин, у артистки готовы несколько треков.

«Песни есть, и они через какое-то время случатся. Может быть, даже завтра, но не знаю», - поделился Мисин и добавил, что звезда не посвящает его в эти планы. Слова композитора приводит издание «Абзац».

Он отметил, что у певицы есть композиции на разные темы. Раскрывать их названия Мисин не стал, но добавил, что у Пугачевой «есть что сказать людям».

Он поделился: артистка собиралась выпустить целый альбом, но ряд песен утекли в Сеть – из-за этого работы стали выпускать по очереди.

Также «Абзац» узнал у бывшей домработницы Пугачевой Людмилы Дородновой, что в день 76-летия певица может обратиться к поклонникам. Собеседница сообщила, что фан-клуб исполнительницы планирует собраться. Год назад поклонники Пугачевой тоже встречались – как правило, собирается постоянная компания.

«Когда праздник жёлтых цветов был, Алла поблагодарила своих поклонников за то, что они о ней помнят. Так что и сейчас может обратиться к ним», - высказалась Дороднова.

Напомним, певица ежегодно «разрешает весну». В марте 2025 года она не изменила традиции и разрешила весну, обратившись к соотечественникам в личном блоге.