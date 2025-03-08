«Это была большая потеря»: Николай Басков публично разрыдался в шоу «Один в один»

Николай Басков публично разрыдался во время эфира на телеканале «Россия».

В новом выпуске шоу «Один в один» выступление Юлии Савичевой поразило не только членов жюри, но и даже телеведущих. Девушка перевоплотилась в оперную диву Елену Образцову, полностью повторив ее образ.

Благодаря яркому и талантливому исполнению Савичева заставила вех сидящих вспомнить об артистке. Даже Николай Баской не смог сдержать эмоций, оставив все свои шутки в стороне: на этот раз он расплакался, чем удивил всех сидящих в зале.

«Господи, Елена Васильевна, вы прекрасны! Но это часть мой жизни, слушайте… Я всегда говорил, что эта певица — наша Мария Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире, она была удостоена двух наград Верди. Мы пели вместе с Еленой Васильевной. Когда этой певицы не стало, для меня это была большая потеря. Петь — это одно. Но были моменты, которые действительно были похожи на нее. Гримеры сделали все просто уникально!» — разоткровенничался артист.

Кроме того, сдержать слез не смогла и судья Марина Мещерякова, которая была лично знакома с Еленой Васильевной. Оперная певица подчеркнула, что на нее нахлынули воспоминания и вспомнила о том, что ее коллега была уникальной в ее же естественности и простоте.

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