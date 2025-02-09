«Теперь он стал знаменитым»: Николай Басков «уколол» Льва Рудина после скандала на «Ну-ка, все вместе!»

Певец Николай Басков объяснился за скандал на шоу «Ну-ка, все вместе!», случившийся осенью 2024 года. В беседе с Пятым каналом на дне рождения Льва Лещенко и премьере его фильма «О первой любви» артист заявил, что нагрубил фониатру Льву Рудину, сорвавшись из-за долгих съемок. При этом он подчеркнул, что эксперт стал популярным благодаря их конфликту.

«Я не святой, мы все со своими определенными грехами в любом случае и в мыслях, и в поступках бывает иногда», — отметил Николай Басков.

Артист добавил, что в Сеть попал лишь момент конфликта на шоу, когда он накричал на фониатра. Однако, по словам Николая Баскова, спустя 30 минут он извинился перед Львом Рудиным, но эти кадры не были опубликованы. Певец объяснил, что «был на эмоциях» из-за многочасовых съемок.

«Я был на эмоциях. Понимаете, съемки, которые идут по десять часов, и когда это все время на какой-то грани, то бывают срывы, хотя я очень выдержанный человек. Так случилось», — высказался артист.

Вместе с тем Николай Басков все же не упустил возможность «уколоть» эксперта снова. Певец отметил, что после произошедшего Лев Рудин «поднял цены на свои приемы и стал самым знаменитым фониатром в этой стране».

Напомним, в ноябре 2024 года Николай Басков устроил скандал во время съемок одного из выпусков музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». Певец поддержал Сергей Лазарева, который прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за Льва Рудина, отказавшегося поддержать участницу проекта Арпи Абкарян. Артист обрушился на звездного фониатра с использованием нецензурной лексики и отказался продолжать шоу, пока тот не покинет свое место среди судей. В конце ролика Николай Басков демонстративно удалился за кулисы.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков назвал Льва Рудина вруном после скандала на шоу «Ну-ка, все вместе!». Фониатр утверждал, что обругавший его певец так и не извинился за свои слова.