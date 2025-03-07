«Обсуждают женщину-лошадь»: Яна Поплавская сравнила программу «60 минут» с шоу «Маска»

Актриса Яна Поплавская пояснила, почему призвала закрыть шоу «Маска». Она возмутилась, что на федеральных каналах артисты выступают в костюмах животных и пропагандируют квадробинг, а также обвинила российское телевидение в двойных стандартах.

«Пока в Госдуме у нас говорят о том, что проблема квадроберов больше не актуальна, по телевидению идут передачи, в которых активно это пропагандируется. Например, ток-шоу "60 минут", где ведущие обсуждают женщину-лошадь. Чем это лучше "Маски"? Двойные стандарты получаются», — сказала Поплавская в беседе с Ura.ru.

Актриса также призналась, что не в курсе комментария продюсера Иосифа Пригожина в свой адрес. Муж Валерии высмеял актрису и отметил, что этого можно было «ожидать от Красной Шапочки, которую съел волк».

«Я только что перед вашим звонком общалась с Иосифом Пригожиным, он говорит, что никому ни слова обо мне не сказал», - заверила Яна журналистов издания.

Напомним, в мае 2024 года Поплавская также критиковала телеканал НТВ за шоу «Звезды» с участием Филиппа Киркорова и Александра Реввы. Актриса заявила, что при виде «пернатых и лживых физиономий» на федеральном телевидении ее «просто воротит, тошнит». В результате показ очередного выпуска проекта тогда был отменен.

Ранее Яна Поплавская осудила скандальное поведение Лолиты Милявской на концертах, когда она исполняла песни иноагентов, оголялась, «ползала на голых вечеринках» и нецензурно ругалась. Кроме того, актриса припомнила певице архивную видеозапись украинского телешоу, в ходе которого Милявская в шутку заявила, что «потребляет москалей».