«Это был удар серьезный»: Михалков рассказал, как его обманул Меньшиков

78-летний режиссер Никита Михалков рассказал, как его подставил Олег Меньшиков. Деятель кино поделился откровением в эфире шоу «Стрелец-молодец».

В беседе с Надеждой Стрелец режиссер рассказал об отношениях с Меньшиковым. Михалков вспомнил, как актер отказался от съемок в его фильме «12» за два дня до старта проекта. В итоге роль досталась Сергею Маковецкому.

После произошедшего инцидента прошло уже много времени, однако Михалков до сих пор переживает. Режиссер не скрывает, что болезненно относится к поступку Олега.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», — пожаловался деятель кино.

Также Михалков рассказал об отношениях с Эльдаром Рязановым. В первую очередь, он опроверг слухи о конфликте с коллегой. Никита Сергеевич считает, что «Ирония судьбы» — легендарный хит Рязанова. По мнению Михалкова, в фильме удачно соединились и актерская игра, и драматургия.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что был против брака дочери с Резо Гигинеишвили. Подробности смотрите в этой статье.

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