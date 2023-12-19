«Не принимал выбор»: Никита Михалков был против брака дочери с грузинским режиссером

Режиссер Никита Михалков признался, что не хотел союза дочери Надежды с грузинским коллегой Резо Гигинеишвили. При этом кинематографист старался особо не лезть в жизнь наследницы и не мешать ее счастью.

По словам Михалкова, со своими детьми он всегда был и остается в хороших отношениях. Он готов всегда поддерживать их и давать им советы. Вот только, что касается личной жизни, он предпочитает не комментировать. Так было и тогда, когда его младшая наследница привела домой своего возлюбленного. Никита Сергеевич признался, что был не в восторге от зятя, но запрещать Надежде выходить замуж не стал.

«Я не принимал выбор детей, но понимал, если помешаю, будет только хуже. В итоге этот выбор жестоко их наказывал. Я про Надю. Я не транслировал ей, что ее решение мне не близко», - поделился режиссер в интервью Надежде Стрелец.

В итоге Михалкова все-таки вышла за Резо, но брак их продлился только семь лет, после чего супруги приняли решение о разводе. До сих пор точная причина расставания неизвестна. Есть только слухи, что проблемы в семье начались из-за интрижки грузина с Надеждой Оболенцевой, которая позже стала его новой женой.

Ранее Никита Михалков отказался работать с артистами, покинувшими Россию.