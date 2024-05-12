«Это был такой же шок»: Урганта исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы

Шоумена Ивана Урганта исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы. Мероприятие «Заезжий музыкант» прошло в Концертном зале имени П. И. Чайковского вечером, 11 мая. Об этом сообщает MSK1.RU.

Зрители собрались на вечере «Заезжий музыкант», посвященном 100-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы. Но на концерте не было Ивана Урганта, хотя его имя фигурировало в афише. Как сообщает источник, его убрали за пару дней до мероприятия.

Отмечается, что на памятном событии присутствовала вдова барда, которая извинилась за то, что организаторы изменили программу. При этом она не стала рассказывать, почему было принято такое решение. Сам шоумен Иван Ургант тоже не высказывался по данному поводу.

«В этом году я вышла для того, чтобы принести вам глубочайшие извинения за изменения нашей афиши. Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас», – высказалась Ольга Окуджава.

Ранее мы писали о том, что активист Виталий Бородин заявил, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму с участием Ивана Урганта. Напомним, что звезда сыграл главную роль режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

Позже на эту тему высказался режиссер Александр Сокуров, чей фонд принимал участие в съемках фильма. Мужчина заявил, что не знает, почему картине не выдали прокатное удостоверение.

Также стало известно о том, как работалось с Иваном Ургантом режиссеру Михаилу Миронову.