Сокуров возмущен отсутствием прокатного удостоверения у фильма с Ургантом. Об этом сообщает «Абзац».

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что фильму режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли не дали прокатное удостоверение. Позже в Минкульте объяснили, что от авторов фильма в адрес министерства просто не поступало заявление с просьбой о выдаче удостоверения.

Однако некоторые журналисты написали о том, что в Минкульте отказались выпускать в прокат картину. По словам режиссера Александра Сокурова, чей фонд принимал участие в съемках фильма, он не знает, почему картине не выдали прокатное удостоверение.

«Вообще фильмы запрещать нельзя. У нас цензура запрещена. Запрещать показывать какое-либо кино — это нарушение закона со стороны Министерства культуры», — рассказал он.

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