«Это был поцелуй или не было его?»: SHAMAN высказался о видео с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, опроверг то, что у него был поцелуй с Екатериной Мизулиной. Артист ответил на вопрос о том самом видео в беседе с Общественной службой новостей.

Напомним, что недавно в соцсетях появился ролик с участием исполнителя хита «Встанем» и главы Лиги безопасного интернета. Они улыбались и в какой-то момент приблизились друг другу, а Ярослав прикрыл лицо рукой. Тогда некоторые решили, что между ними был поцелуй.

Певец заявил, что доказательств поцелуя не было и нет.

«Кто вообще сказал, что это был поцелуй или не было его? Все это домыслы», — пояснил звезда.

SHAMAN добавил, что ждет всех на своем концерте 9 марта на сцене «Live Арена», где расскажет о том, что его объединяет с Екатериной.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Мизулина приехала на оперу «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли.

Также стала известна реакция жены Гуфа на возможный поцелуй певца с Мизулиной. Айза-Лилуна Ай заявила, что давно в курсе романа. По ее словам, глава Лиги хотела, чтобы об отношениях с певцом знали все.