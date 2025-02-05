Екатерина Мизулина приехала на оперу «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приехала на оперу «Князь Владимир». Главную роль в постановке исполнил певец SHAMAN.

На приезд Мизулиной обратил внимание StarHit.

Презентация оперы проходит 5 февраля в кремлевском зале. Мизулину запечатлели снимающей дубленку на входе.

Певец тем временем опубликовал небольшое видео перед премьерой. Он сообщил: «Ну что, родные. Я готов. А вы готовы погрузиться в эпоху викингов и Древней Руси? Скоро увидимся».

Ранее SHAMAN и Мизулина изобразили поцелуй на публике. Это случилось по время их совместного посещения школы в Москве.

Поползли слухи о романе певца и главы Лиги безопасного интернета. Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что давно в курсе романа. По ее словам, Мизулина хотела, чтобы об отношениях с певцом знали все.