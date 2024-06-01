«Это был очень испытательный срок»: Катя Лель отказалась от любимого напитка

Певица Катя Лель заявила, что взяла аскезу на кофе сроком на два месяца. При этом 49-летняя исполнительница хита «Мой мармеладный» призналась, что очень любит этот бодрящий напиток.

«Аскезу брала на кофе, не пила два месяца кофе, для меня это был очень испытательный срок, потому что я очень люблю кофе», - разоткровенничалась Лель с NEWS.ru.

Она также отметила, что аскеза дисциплинирует и проверяет силу выдержки.

Ранее Катя Лель заявила, что узнала дату своей смерти во время отдыха на Бали. Эту секретную информацию ей якобы сказал местный брахман. Он вычислил последний день жизни артистки по пальмовым ветвям, а также поведал о том, что ее ждет в недалеком будущем.

Кроме того, Катя Лель раскрыла причины расставания с мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым. Супруги прожили вместе 18 лет.