Певица Катя Лель раскрыла причину расставания с мужем после 18 лет брака

Певица Катя Лель раскрыла причины расставания с мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым. Супруги прожили вместе 18 лет и вырастили дочь Эмилию.

По словам артистки, она осознанно приняла решение о разводе, так как не могла больше мириться с пристрастием супруга к алкоголю.

«Я не могу терпеть, если человек употребляет лишнее. Ты можешь выпить, но потом сказать себе стоп. Вот когда нет этого стопа, все может закончиться трагично для людей, которые рядом. Человек теряет себя, теряет свое сознание и не понимает, что он делает», - сказала Лель в эфире ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1».

При этом певица подчеркнула, что муж никогда не поднимал на нее руку и не проявлял агрессии.

49-летняя Катя также выразила уверенность, что находящийся под влиянием алкоголя человек может одновременно звонить и играть с несколькими женщинами, забывая, что у него есть жена и ребенок.

Сейчас артистка не скрывает, что готова к новым отношениям, но только с надежным, состоявшимся мужчиной, который будет бережно относиться к ней.

Ранее Катя Лель рассказала о своих отношениях с известным ресторатором Александром Волковым, который был старше на 24 года. Именно он помог начинающей певице с карьерой. Мужчина держал ее жизнь под полным контролем в течение восьми лет. При этом он был женат.