«Это был лучший концерт в моей жизни»: Регина Тодоренко исполнила свою главную мечту

Регина Тодоренко рассказала, что исполнила свою главную мечту, попав на концерт Джастина Тимберлейка.

Телеведущая поделилась, что попала на самое масштабное шоу во Франции. Тодоренко прилетела сюда специально ради концерта американской звезды Джастина Тимберлейка. Регине удалось встать рядом со сценой, чтобы услышать артиста поближе. Она заявила, что получила невероятные эмоции от увиденного и что ей удалось потанцевать и пропеть любимые песни.

«Я разрыдалась на концерте, когда он пел у меня на ладошке. Впечатления не передать словами, воспоминания останутся со мной на всю жизнь. Это был лучший концерт в моей жизни! Я плакала от счастья... Столько тепла исходило от него, столько света. Я восхищаюсь его уважительным и таким трепетным отношением ко всем зрителям», — заявила Регина у себя в блоге.

Кроме того, блогерша осталась в восторге не только от артиста, но и от режиссера шоу, который придумал внедрить в выступление инновационные технология, включая даже и искусственный интеллект.

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко раскрыла, почему решилась на короткую стрижку.

Также сообщалось, что жена Джастина Тимберлейка впервые за долгое время вывела в свет 9-летнего сына.