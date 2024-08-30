Жена Джастина Тимберлейка впервые за долгое время вывела в свет 9-летнего сына

42-летняя актриса Джессика Бил впервые за долгое время вывела в свет девятилетнего сына от певца Джастина Тимберлейка. Звезда появилась с Сайласом на Открытом чемпионате США по теннису.

Фотографы запечатлели Джессику с ребенком на трибунах во время турнира. Актриса была в классическом костюме кремового цвета, а Сайлас в джемпере в сине-зеленую полоску и белых брюках. Снимки папарацци опубликовал таблоид Daily Mail.

Отметим, что это первое появление Бил на публике вместе с сыном после скандала вокруг ее мужа Джастина. 18 июня певец отдыхал вместе с друзьями в баре, а затем отправился домой, но по пути его остановили полицейские. Артист отказался сдавать тест на определение алкоголя в крови, из-за чего был арестован.

После того, как СМИ опубликовали новости о задержании Тимберлейка, появились слухи о разводе певца с женой. Таблоиды писали, что Бил отказалась от обручального кольца. Однако информацию о расставании Джессика опровергла, публично поддержав мужа после скандала.

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