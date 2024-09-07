«Каре равно развод?»: Регина Тодоренко раскрыла, почему решилась на короткую стрижку

Телеведущая Регина Тодоренко внезапно кардинально сменила имидж и сделала короткую стрижку. Многие посчитали, что такое решение было связано с переменами в личной жизни. В своем Telegram-канале знаменитость объяснила причины своего поступка.

По словам Регины Тодоренко, ее новая стрижка никак не связана с отношениями с мужем, певцом Владом Топаловым. Телеведущая рассказала, что решилась на перемены во внешнем виде в связи с поступлением в университет, поэтому «решила снова стать первоклашкой с каре».

«Каре = развод? Конечно, же нет. Вернее, не всегда! <…> Нет, я не пошла в школу. Вчера я сдала последние экзамены на поступление в университет и решила снова стать первоклашкой с каре. Подтверждение о поступлении я пока не получила. Надеюсь на положительный ответ», — заявила Регина Тодоренко.

При этом знаменитость призналась, что коротко подстриглась впервые за 27 лет. Впервые Регина Тодоренко сделала каре в первом классе, однако это был вынужденный шаг — волосы пришлось отстричь из-за появившихся вшей.

«В 1-ом классе мне впервые сделали короткую стрижку — каре. <…> Я не очень хотела стричься… У меня были длиннющие волосы, но керосин (а раньше вшей изгоняли керосином) сжег мои детские локоны, поэтому решение было очевидным — стричь», — поделилась телеведущая.

Напомним, Регина Тодоренко с 2018 года состоит в браке с Владом Топаловым. У супругов двое сыновей — 5-летний Михаил и двухлетний Мирослав.

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