«Это был детский период»: Клава Кока вспомнила о первом поцелуе

Клава Кока вспомнила, каким был ее первый поцелуй, который не оправдал ее ожиданий.

На концерте Big Love Show в преддверии Дня святого Валентина артистка призналась, что впервые она поцеловалась у подъезда дома будучи в шестом классе. Однако, по словам Клавы, она ожидала других ощущений от произошедшего.

Кока сообщила, что на тогда у нее появились первые отношения: она встречалась с мальчиком, который был старше нее на один год.

«Мальчик, в которого я безумно была влюблена, и мы потом с ним встречались несколько месяцев. Он был в шестом классе, я была в седьмом. У него был ирокез, пресс, и он катался на скейтборде, у него были большие кроссовки, и просто это была моя прям любовь-любовь, на тот возраст, конечно же. Это был очень детский, юный, милый период», — рассказала Кока в беседе с изданием The Voice.

Артистка не стала скрывать, что тогда испытала неожиданные ощущения. На тот момент ей казалось, что после первого поцелуя она столкнулась с изменениями: когда она зашла в подъезд, то сразу посмотрела в зеркало, чтобы убедиться, что лицо не выдаст секрета.

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