«Скоро все сами узнаете»: Клава Кока сделала заявление о беременности Мари Краймбрери от Давы

Певица Клава Кока посетила Big Love Show 2025 в Москве и высказалась о беременности коллеги по сцене Мари Краймбрери. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Исполнительница хита «Покинула чат» не стала раскрывать, когда узнала о том, что ее подруга ждет ребенка от экс-возлюбленного Ольги Бузовой, блогера Давида Манукяна (Дава). Клава пояснила журналистам, что это очень деликатная тема.

«Это такое все очень нежное, очень деликатное. Ничего вам не расскажу, скоро все сами узнаете», - отметила Клава.

При этом она заверила что проживает счастливые моменты вместе с Мари Краймбрери. По словам Клавы, ей хочется плакать при виде подруги.

«Я очень сильно люблю детей. Видя ее, иногда у меня накатываются слезы. Мари очень изменилась в хорошую сторону. Она какая-то такая сейчас необыкновенная. Ее состояние, оно очень необычное. Она прекрасна, хочется наблюдать за этим бесконечно», - разоткровенничалась певица.

Вместе с тем она отказалась отвечать на вопрос о том, готова ли стать крестной ребенка Давы и Краймбрери. По мнению Клавы, подобные вопросы слишком преждевременны.

Напомним, слухи о беременности 32-летней Мари (Марина Жадан) появились еще в начале января, когда она отправилась отдыхать на Мальдивы в компании Манукяна. На прошлой неделе Краймбрери опубликовала короткий видеоролик, в котором неоднократно продемонстрировала заметно округлившийся живот. Для Марины и Давида это первый ребенок.