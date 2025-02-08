«Скоро все сами узнаете»: Клава Кока сделала заявление о беременности Мари Краймбрери от Давы
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Певица Клава Кока посетила Big Love Show 2025 в Москве и высказалась о беременности коллеги по сцене Мари Краймбрери. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Исполнительница хита «Покинула чат» не стала раскрывать, когда узнала о том, что ее подруга ждет ребенка от экс-возлюбленного Ольги Бузовой, блогера Давида Манукяна (Дава). Клава пояснила журналистам, что это очень деликатная тема.
«Это такое все очень нежное, очень деликатное. Ничего вам не расскажу, скоро все сами узнаете», - отметила Клава.
При этом она заверила что проживает счастливые моменты вместе с Мари Краймбрери. По словам Клавы, ей хочется плакать при виде подруги.
«Я очень сильно люблю детей. Видя ее, иногда у меня накатываются слезы. Мари очень изменилась в хорошую сторону. Она какая-то такая сейчас необыкновенная. Ее состояние, оно очень необычное. Она прекрасна, хочется наблюдать за этим бесконечно», - разоткровенничалась певица.
Вместе с тем она отказалась отвечать на вопрос о том, готова ли стать крестной ребенка Давы и Краймбрери. По мнению Клавы, подобные вопросы слишком преждевременны.
Напомним, слухи о беременности 32-летней Мари (Марина Жадан) появились еще в начале января, когда она отправилась отдыхать на Мальдивы в компании Манукяна. На прошлой неделе Краймбрери опубликовала короткий видеоролик, в котором неоднократно продемонстрировала заметно округлившийся живот. Для Марины и Давида это первый ребенок.
Ранее также появились сообщения о тайной свадьбе Мари Краймбрери и Давида Манукяна. Пара зарегистрировала союз во Дворце бракосочетания №1 в Москве 2 февраля 2025 года. При этом Марина оставила девичью фамилию Жадан.