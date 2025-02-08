«Пришлось наступать на горло»: Ольга Дибцева рассказала о болезненном разводе

Ольга Дибцева раскрыла подробности первого брака.

38-летняя актриса призналась, что развод с первым мужем был довольно сложным, так как расстаться в дружеских отношениях им не удалось.

Также Ольга подчеркнула, что после разрыва у нее с бывшем супругом начались проблемы из-за раздела имущества: тогда ей пришлось пойти на серьезные меры ради своего ребенка.

«Развод был очень тяжелый и нереально сложно было налаживать отношения. Плюс у нас раздел имущества тоже дико трудный. Пришлось очень много наступать на горло своей гордыне и эмоциям. Правда в том, что, когда есть ребенок, вы связаны на всю жизнь», — отметила Ольга.

Кроме того Дибцева старалась найти причину, из-за которой у нее начались проблемы в браке. Девушка считает, что в какой-то момент она начала выполнять обязанности своего экс-супруга. Также Ольга подчеркнула, что они совершили ошибку, работая в одной терапии. Подробности приводит StarHit.

«Мы перепутали роли в браке, поэтому все в итоге и развалилось. Плюс очень много было намешано всего, так как мы познакомились на групповой терапии и уже в отношениях были в одной психологической группе, а так делать нельзя. Теряется грань, где терапия, а где жизнь», — рассказала Дибцева.

Напомним, что актриса познакомилась с бывшем мужем Романом Бочаровым на психологическом тренинге, а уже в 2019 году у них появилась дочь по имени Серафима. Однако осенью 2023-го года актриса объявила о расставании с мужем. Сейчас Либцева замужем за бизнесменом, с котором она воспитывает годовалую дочь.

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