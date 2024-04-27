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Опубликовано 27 апреля 2024, 11:29
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«Это будет фурор!»: Волочкова заинтриговала поклонников поездкой на Мальдивы

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что возьмет на Мальдивы свадебное платье.
«Это будет фурор!»: Волочкова заинтриговала поклонников поездкой на Мальдивы

© Starface.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с фанатами видеороликом, на котором запечатлен процесс сбора чемодана на Мальдивы. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Вот думаю, я много вещей взяла или немного? Я так хочу с пустым чемоданом поехать, чтобы было немного вещей», — рассказала танцовщица.

После этого знаменитость поинтересовалась у подписчиков, следует ли ей брать с собой балетные пачки. Она также продемонстрировала свадебное платье, которое в багаж Волочковой положила ее помощница Лола.

«Вы даже не представляете, с кем я еду на Мальдивы! Но это будет для вас сюрприз и фурор!», — заключила она.

При этом недавно Волочкова призналась, что в мае улетит на Мальдивы с мужчиной из Чили. Звезда уточнила, что сейчас молодой человек пытается возобновить их отношения и даже подарил ей свадебное платье и коня шоколадного цвета.

Также Волочкова заявила, что разрешает дочери и ее парню делать все в ее доме.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Анастасия Волочкова
балерина
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