«Это будет фурор!»: Волочкова заинтриговала поклонников поездкой на Мальдивы

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с фанатами видеороликом, на котором запечатлен процесс сбора чемодана на Мальдивы. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Вот думаю, я много вещей взяла или немного? Я так хочу с пустым чемоданом поехать, чтобы было немного вещей», — рассказала танцовщица.

После этого знаменитость поинтересовалась у подписчиков, следует ли ей брать с собой балетные пачки. Она также продемонстрировала свадебное платье, которое в багаж Волочковой положила ее помощница Лола.

«Вы даже не представляете, с кем я еду на Мальдивы! Но это будет для вас сюрприз и фурор!», — заключила она.

При этом недавно Волочкова призналась, что в мае улетит на Мальдивы с мужчиной из Чили. Звезда уточнила, что сейчас молодой человек пытается возобновить их отношения и даже подарил ей свадебное платье и коня шоколадного цвета.

Также Волочкова заявила, что разрешает дочери и ее парню делать все в ее доме.