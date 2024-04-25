«Разрешаю им делать вообще все»: Волочкова рассказала об отношениях единственной дочери с бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова не стала скрывать, что нередко ее единственная дочь Ариадна навещает ее вместе с бойфрендом Евгением. Молодые люди даже остаются на ночь у танцовщицы, и она позволяет им делать абсолютно все.

Еще год назад отношения с единственной наследницей у Волочковой были весьма напряженные. Девушка даже не пригласила мать на свой выпускной вечер, чем сильно ее расстроила. Однако со временем Анастасии и Ариадне удалось уладить конфликт, и сейчас они делятся друг с другом даже сокровенным.

После расставания родителей дочь Волочковой осталась жить с отцом – бизнесменом Игорем Вдовиным, но и про маму она не забывает, регулярно приходя к ней в гости. А с тех пор, как у нее появился возлюбленный, она навещает артистку вместе с ним.

«Ариша с Женей приезжают в наш дом. Мы делимся самым сокровенным. Я разрешаю им делать вообще все! Они остаются у нас дома, выбрали себе уже взрослую белую комнату», - поделился Анастасия в шоу «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.

Дочерью Волочкова гордится и считает ее талантливым и разносторонним человеком. Ариадна учится в университете на филологическом факультете, занимается дубляжом, преподает иностранные языки, а также пишет стихотворения.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила решение дочери взять псевдоним.