«Подарил свадебное платье»: с кем Волочкова на этот раз отправится на Мальдивы

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в мае улетит на Мальдивы с мужчиной из Чили. По признанию знаменитости, это ее «любовь пятнадцатилетней давности».

Подробности приводит Teleprogramma.pro.

Отпуск балерины состоится с 1 по 9 мая. Компанию ей составит мужчина по имени дон Мигель. Волочкова рассказала о его подарках.

«Он мне подарил свадебное платье», - поделилась балерина. Среди презентов – конь шоколадного цвета, которого Волочкова не забрала.

Ранее знаменитость ответила на слухи об алкогольной зависимости. Волочкова заявила, что может обходиться без алкоголя и пьет просекко, когда хочет. Балерина отметила, что «рука постоянно к алкоголю не тянется» - в противном случае она не могла бы заниматься в балетном зале по три часа.