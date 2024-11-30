«Это больно и для меня»: бросивший жену Тимур Родригез заявил, что тяжело переживает развод

Бросивший жену по телефону Тимур Родригез признался, что тяжело переживает развод.

Несмотря на то, что инициатором расставания с Анной Керимовой был именно артист, он заявил, что это решение ему далось нелегко.

Однако Тимур понимал, что это необходимо сделать, чтобы и он, и его бывшая супруга были счастливы в новых отношениях. Также, по словам Родригеза, он до сих пор переживает из-за развода.

«Конечно, это больно и для детей, и для моей супруги, и для меня. Подобные события не могут пройти незаметно, но я четко осознавал глубину своего решения и то, как это повлияет на всех участников», — говорит Тимур в интервью передаче «Однажды…» на НТВ.

Кроме того, певец подчеркнул, что в произошедших событиях важно сохранить общение с детьми и продолжать быть для них отцом независимо от взаимоотношений с их мамой.

«Они должны знать: да, родители изменили формат отношений, но у них по-прежнему есть безумно любящий папа и безумно любящая мама, которые в любом случае постараются договориться. Ребенок должен чувствовать, что он любим, нужен и важен», — разоткровенничался артист.

Напомним, что Тимур расстался со своей супругой по телефону. Вскоре после развода Родригез стал появляться на публике в компании актрисы Екатерины Кабак. Именно тогда их уже заподозрили в романе. Однако только накануне звездная пара официально заявила о своих отношениях. Со слов Тимура, он никогда прежде не был так счастлив, ведь именно сейчас он находится рядом с самой лучшей девушкой.

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