Новая возлюбленная Тимура Родригеза Катя Кабак развелась с мужем ради шоумена

Актриса Катя Кабак рассказала о разводе с мужем из-за отношений с шоуменом Тимуром Родригезом. Она впервые подтвердила, что расторгла брак, так как раньше в СМИ сообщали, что она никак не могла решиться на этот шаг.

В новом интервью Кабак призналась, что в ее жизни за последнее время произошло много событий. Одно из самых важных — она завершила прошлые отношения, длившиеся еще с 2010-х годов, и начала встречаться с Родригезом, который тоже ушел из семьи.

«Для меня 2024-й стал годом решительности. Он связан с большими переменами и глубокими изменениями во мне. Я развелась, переехала, пересмотрела свой взгляд на многие вещи и отношения, взглянула страхам и сомнениям в глаза», - рассказала Кабак «ОК!».

По словам Кати, все эти перемены сделали ее по-настоящему счастливой. Она отметила, что сейчас продолжает работать, ставить для себя новые цели, а возвращаться назад не хочет.

К слову, как делился Тимур Родригез, они с Кабак не сразу начали встречаться. Сначала они дружили, проводили время вместе и выходили в свет не в качестве пары. Однако со временем шоумен понял, что влюблен в девушку, и она ответила ему взаимностью.

Ранее Тимур Родригез рассказал, что его жена нашла себе много мужчину.