«Как он мог бросить жену с двумя детьми?»: сваха объяснила, почему Тимура Родригеза не стоит осуждать

Певец Тимур Родригез расстался со своей женой и объявил о том, что счастлив в новых отношениях. После такого громкого заявления артист столкнулся с критикой. Сваха Анна Осипова высказалась о поведении мужчины в беседе с сайтом «Страсти».

Тимур Родригез – талантливый, искрометный, невероятно музыкальный и, безусловно, яркий представитель нашего шоу-бизнеса. В данный момент внимание общественности привлекает не столько его творчество, сколько громкий развод после 16 лет брака и новые отношения, о которых он говорит в своих интервью вполне откровенно.

Сваха отметила, что творческий человек – это рефлексия, метания и поиски смыслов. Для того, чтобы процесс созидания продолжался перманентно, такой человек перманентно проживает сильные чувства и эмоции. Жить в союзе с ним стабильно и спокойно, очень сложно, особенно если избранница не из творческой среды.

«Сейчас на Тимура обрушилась волна хейта: «Как он мог «бросить» жену с двумя детьми?» Я не понимаю, а почему люди осуждают человека, который сделал выбор в пользу себя, тем самым, дав возможность стать счастливым не только себе, но и своей жене Анне? Только потому, что он медийная личность? Выплескивайте свой гнев на тех, кто бросает своих детей и перестает нести за них ответственность, как материальную, так и моральную. Эта история точно не про Родригеза», – поделилась Анна Осипова.

Сваха отметила, что знает пары, которые после развода стали настоящими друзьями, хотя в браке не находили общий язык как партнеры.

«А сохранение семьи ради детей – самое бесперспективное, что можно сделать для себя и своих детей, которые как губка впитывают настроение главных людей в своей жизни, это папы и мамы. Поверьте, за приношение себя в жертву чему бы то ни было, не дают медали. Так кому это надо? Как бы Анне сейчас не было тяжело принять тот факт, что отношения закончились и ее статус изменился на «свободна», со временем она поймет, что звезды сошлись самым благоприятным образом для нее, и обрести новую взаимную любовь она сможет лишь отпустив и простив бывшего супруга, пожелав ему только хорошего!» – добавила Анна.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала, почему ведущая Первого канала Екатерина Андреева вышла замуж за иностранца.